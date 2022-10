CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon: investitorii ar trebui sa se astepte la mai multe turbulente pe pietele financiare

Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul JPMorgan Chase, Jamie Dimon, crede ca investitorii ar trebui sa se astepte la mai multe turbulente pe pietele financiare, dupa ce o prabusire a obligatiunilor guvernamentale din Regatul Unit a provocat luna trecuta probleme mari pentru sute de fonduri de pensii ale acestei tari, transmite CNBC.

- Dimon, directorul general al celei mai mari banci din SUA, a declarat ca economia SUA ”inca merge bine” in prezent si ca consumatorii ar putea fi intr-o forma mai buna in comparatie cu criza financiara globala din 2008. ”Dar nu poti vorbi despre economie fara a vorbi despre lucruri in viitor – si acestea…

- Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a fost tranzactionata luni la circa 22.322,25 dolari pe unitate, conform datelor CoinDesk. Dupa ce a scazut miercuri sub 19.000 de dolari, la cel mai redus nivel atins din iunie, bitcoin a crescut de atunci cu aproximativ 17%. Acest lucru vine si pe fondul evolutiei…

- Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 3,27%, Cac 40 al bursei din Paris cu 2,21%, iar FTSE 100, al bursei din Londra, cu 1,87%. FTSE MIB al bursei din Milano a urcat cu 2,9%. Componenta auto a indicelui Stoxx 600 a crescut cel mai mult, intre componentele infdustriale, cu 3,8%. Economia…

- Rata oficiala a inflației din Marea Britanie in iulie a doborit recordul secolului trecut și s-a ridicat la 10,1% in termeni anuali, potrivit Reuters. Fața de iunie, prețurile de consum au crescut cu 0,7 la suta. Rezultatul actual este cel mai mare din 1982. Pe parcursul anului curent, mai multe recorduri…

- Bursa din Moscova a declarat saptamana trecuta ca va permite clientilor din jurisdictii ”prietenoase” sa inceapa tranzactionarea de obligatiuni, dupa o pauza de aproape sase luni, dar ulterior a spus ca acest lucru se va aplica doar pietei de instrumente derivate, nu pietei principale de valori. Analistii…

- Indicele oficial privind intentiile de achizitii ale managerilor (PMI) a scazut la 49,0 in iulie de la 50,2 in iunie, fiind sub pragul de 50 de puncte care separa contractia de crestere, a anuntat Biroul National de Statistica (BNS). Analistii chestionati de Reuters se asteptau ca indicele sa se ambunatateasca…

- Masura duce dobanda cheie la 8% de la 9,5%. Analistii se asteptau la o reducere a dobanzii de 0,5 puncte procentuale, potrivit unui sondaj Reuters. Mediul extern pentru economia rusa ramane dificil si continua sa restranga semnificativ activitatea economica”, a spus banca intr-un comunicat, mentionand…