Bursele europene au crescut luni, investitorii aşteptând decizia BCE de reducere a dobânzii de referinţă; acţiunile GSK au scăzut însă cu 9,2% Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,3%%, toate bursele majore si aproape toate sectoarele tranzactionandu-se pe verde. Actiunile din constructii au condus castigurile, cu o crestere de 1,74%, in timp ce sectorul serviciilor de sanatate au pierdut 0,55%. Actiunile companiei farmaceutice britanice GSK a cazut la partea de jos a indicelui de referinta la nivel european, scazand cu 9,2% inainte de a reduce usor pierderile, reactionand la stirea ca va trebui sa faca fata unui proces cu juriu pentru acuzatiile ca medicamentul sau Zantac pentru arsuri la stomac ar cauza cancer. Pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

