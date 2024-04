Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Institutului National de Cercetare – Dezvoltare in Informatica – ICJ Bucuresti au transmis luni, printr-un comunicat de presa, ca, intre 16 si 18 aprilie, la Palatul Parlamentului, organizeaza Digital Innovation Summit Bucharest, care reuneste doua conferinte influente: cea de-a saptea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o inițiativa de imbunatațire a controlului prețurilor pentru energie, gaze și alimente. In urmatoarele saptamani, vom demara eforturi de stabilizare a prețurilor și combatere a inflației, a declarat premierul, la ședința guvernamentala. Lupta impotriva inflației Inflația…

- Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, anunta, luni, ca s-au depus sase oferte pentru realizarea studiilor de fezabilitate pentru patru noi poduri peste Prut. ”Au fost depuse astazi sase oferte pentru proiectarea () a 4 noi peste ”, anunta, luni, directorul CNAIR, Cristin Pistol. Acesta anunta…

- Inflația a scazut mai puțin decat se aștepta in februarie, deoarece creșterea mai rapida a prețurilor la energie a compensat o incetinire a costurilor alimentelor, reducand speranțele ca Banca Centrala Europeana va reduce in curand ratele dobanzilor. Masurile de subvenționare a energiei sunt in curs…

- Romania e campioana inflației ! Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna ianuarie pana la 3,1%, de la 3,4% in decembrie, insa in Romania rata anuala a inflatiei a fost de doua ori mai mare decat media din blocul comunitar si in crestere fata de luna decembrie a anului trecut, arata…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca a decis sa revizuiasca, in jos, previziunile de crestere economica pentru UE si zona euro, pana la 0,5% in ambele zone in 2023 (fata de 0,6% anterior), si 0,9% in UE (fata de 1,3%) si 0,8% in zona euro (fata de 1,2%) pentru 2024, informeaza un comunicat de presa al…

- Prognoza actualizata a Bancii Nationale a Romaniei reconfirma perspectiva cresterii ratei anuale a inflatiei in debutul anului curent, sub impactul majorarii si introducerii unor taxe si impozite indirecte. Inflatia coboara la finalul anului. ”In sedinta de astazi, Consiliul de administratie al BNR…

- Rata anuala a inflatiei a fost in luna ianuarie 2024 de 7,4%, comparativ cu ianuarie 2023, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata inflatiei a crescut in ianuarie 2024, fata de decembrie 2023, cand a fost 6,6%. Cel mai mult s-au scumpit pestele, detergentii,…