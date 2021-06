Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Energetic Oltenia (CEO) va inchide 10 perimetre miniere din cadrul unor cariere. In acest sens, Directoratul Complexului Energetic Oltenia a realizat intreaga documentație necesara și va propune acționarilor, in ședința din data de 1 iulie, aprobarea inchiderii a nu mai puțin de 10 perimetre…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a redus producția de energie electrica. In momentul de fața, compania are in funcțiune doar patru grupuri energetice. Cererea de energie pe baza de carbune este in scadere, iar colosul energetic are in funcțiune doar doua grupuri la Termocentrala Rovinari, unul la Turceni…

- UPDATE Premierul Florin Cițu și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au ieșit, miercuri seara, din ședința coaliției, unde au discutat despre Planul de Redresare și Reziliența (PNRR), spunand ca s-a ajuns la o ințelegere pentru suma de sub 30 de miliarde de euro. „Nu renunțam…

- Complexul Energetic Oltenia a mai pus in funcțiune un grup energetic. Masura a fost luata ca urmare a creșterii cererii de energie la nivel național. Astfel, la aceasta ora Complexul Energetic Oltenia funcționeaza cu un total de șase blocuri energetice pe baza de lignit. Sunt in in funcțiune trei blocuri…

- ​Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un proiect de OUG privind acordarea unui nou ajutor de stat catre Complexul Energetic Oltenia, o companie care ar trebui sa treaca printr-un amplu proces de restructurare pentru a supraviețui. De data aceasta, statul va finața compania cu 1,18 miliarde…

- Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia au decis sa solicite creșteri de salarii la negocierile cu administrația companiei. Gabriel Caldarușe, președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, cel mai mare din companie, a declarat ca se impune o majorare a lefurilor cu cel puțin 5%. In momentul…

- Complexul Energetic Oltenia anunța ca intenționeaza sa imbunatațeasca sistemul de termoficare folosit de catre compania Ford, din Craiova. Se are in vedere realizarea unei investiții in urma careia sa fie sporita capacitatea de cogenerare la turbina numarul 2. Este vorba de echipamentele care asigura…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) cauta alternative la ajutorul de stat destinat plații certificatelor de CO2. Compania energetica are promis un ajutor de stat in valoare de 240 de milioane de euro. In acest sens, la finalul anului trecut, a fost adoptat un Memorandum de catre Guvern. Ajutorul financiar…