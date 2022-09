Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat in aceasta saptamana ca a lansat in consultare publica Ghidul Beneficiarului și documentele suport aferente proiectului care vizeaza dotarea cu echipamente a cabinetelor de planificare familiala, cu finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența. Observațiile…

- Au fost accesate 1,92 de miliarde de euro disponibile din Fondul local, componenta a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), prin care Ministerul Dezvoltarii sprijina dezvoltarea localitaților și o infrastructura mai prietenoasa cu mediul – a anunțat ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice…

- Țara noastra nu deține, in prezent, un Registru Național de Cancer, fapt care ingreuneaza analizele ce pot duce la optimizarea serviciilor oncologice. In același timp, Romania vine cu o statistica sumbra: jumatate dintre cei nou diagnosticați nu supraviețuiesc. In 2020, erau inregistrați 100.000 de…

- Autoritatile publice locale au accesat 1,92 de miliarde de euro disponibile din Fondul local, componenta a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), prin care Ministerul Dezvoltarii sprijina dezvoltarea localitatilor si o infrastructura mai prietenoasa cu mediul, a anuntat vineri ministrul…

- Cseke Attila precizat ca autoritatile publice locale au depus cereri in valoare de 1,92 miliarde de euro pentru dezvoltarea localitatilor.Au fost accesate 1,92 de miliarde de euro disponibile din Fondul local, componenta a Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR , prin care Ministerul Dezvoltarii…

- Aleșii locali ai comunei Chibed au aprobat, recent, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, proiectul de investiție "Construire locuințe de serviciu pentru specialiști in sanatate și invațamant din comuna Chibed". Proiectul a fost depus in vederea participarii pentru obținerea finanțarii prin intermediul…

- Consilierii locali au votat in ședința ordinara de astazi, 24 iunie 2022, proiectul și cheltuielile aferente proiectului ,,Achiziționarea de vehicule nepoluante – microbuze electrice”, pentru obținerea finanțarii prin Planul Național de Redresare și Reziliența – apelurile de proiecte…

- Consilierii locali ai comunei Albești au aprobat recent, intr-o ședința ordinara de lucru, proiectul de investiții "Reabilitare și eficientizare energetica Dispensar Uman din localitatea Albești, comuna Albești, județul Mureș", care va fi depus pentru obținerea de finanțare nerambursabila in cadrul…