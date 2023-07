CEO se închide, carierele miniere private prosperă Un fost director din Complexul Energetic Oltenia susține ca o parte a activitații miniere din companie va fi reluata sub o forma sau alta imediat dupa inchidere. Gabriel Giorgi, fost membru al Consiliului de Supraveghere din Complexul Energetic Oltenia, a declarat ca interesul este major in randul privaților fața de rezervele de carbune existente la companie. Giorgi susține ca la una din primele subunitați care se vor inchide, cea de la Peșteana, privații se pregatesc deja sa reia activitatea, imediat dupa incetarea activitații de catre CEO. Acest lucru este prevazut in Planul de restructurare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

