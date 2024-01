Cenușa bunicii a ajuns în mașina de spălat: Nepoata care a făcut descoperirea dă vina pe motan Cenușa bunicii a ajuns in mașina de spalat: Nepoata care a facut descoperirea da vina pe motan O femeie a avut parte de o surpriza neașteptata cand a descoperit ca cenușa bunicii ei ajunsese in mașina de spalat. Deși ingrozita, tanara a realizat rapid ca principalul vinovatpentru furtul cenușei și pentru ascunderea ei printre hainele murdare, fara ca ea sa observe, a fost motanul ei. Briley Coates, in varsta de 30 de ani din Norfolk, a impartașit intamplarea amuzanta pe rețelele sociale, spunand ca de obicei cenușa era pastrata intr-un saculeț pe care il ținea in casa. Cu toate acestea,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

