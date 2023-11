Centrul Infotrafic: Traseu agabaritic pe ruta Agigea, judetul Constanta - DN 17 PTF Siret

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs vineri seara in apropiere de Cisnadie, in județul Sibiu. Șase mașini au fost implicate și sunt victime multiple, anunța autoritațile.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 238, in localitatea…

- Un accident rutier s-a produs, miercuri dimineața, pe DN 1, in zona localitații Ciolpani, județul Ilfov. Doua persoane au fost ranite, dintre care una este incarcerata și inconștienta. Circulația este restricționata pe prima banda a sensului de mers catre București.Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66, localitatea Plopsoru, judetul Gorj, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme si un autocamion.Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 66,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov Ploiesti, la kilometrul 89 800 de metri, in localitatea Campina, judetul Prahova, s a produs un accident rutier intre un autoturism si o autoutilitara, soldat cu ranirea soferului autoturismului, ce este evaluat…

- DN 7 București - Titu este blocat temporar in Salcuța, dupa un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Mai multe persoane sunt evaluate medical.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt temporar pe DN 7 București – Titu,…

- Carambol cu 5 mașini pe DN 56A, in Mehedinți: Sunt 4 victimePatru persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 56A, in localitatea Hinova, județul Mehedinți. In impact au fost implicate 5 autovehicule, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centru Infotrafic din cadrul IGPR anunța ca, incepand din acesta seara, un transport agabaritic va duce la ingreunarea traficului pe mai multe sectoare de drum. Este vorba de un caminon se aproape 95 de tone, care pleaca de la Borș, Bihor, și urmeaza sa ajunga la Turnu Magurele, Teleorman. Potrivit…

- Carambol pe Valea Oltului. Cinci mașini au fost implicate intr-un accident produs duminica in județul Sibiu. Trei persoane au fost ranite, anunța autoritațile.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca duminica, pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, la kilometrul 240, in zona…