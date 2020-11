Stiri pe aceeasi tema

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…

- Organizația Mondiala a Sanatații, Comisia Europeana și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) recomanda, la unison, testarea cât mai larga pentru Covid19, mai ales atunci când transmiterea este comunitara, așa cum este situația în…

- Romania sta mai bine decat multe țari europene din punct de vedere al numarului de cazuri de coronavirus in ultimele 14 zile, raportat la 100.000 de locuitori, potrivit unor date furnizate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Țara noastra are, astfel, un indice de infectare de 324,9, potrivit…

- Ziarul Unirea Peste jumatate dintre țarile Uniunii Europene, in zona roșie, privind riscul de calatorie Peste jumatate dintre țarile din Uniunea Europeana, printre care și Romania, apar cu culoarea roșie pe harta referitoare la restricțiile de calatorie, publicata de catre Centrul European de Prevenire…

- Olanda, Islanda, Danemarca si Ungaria inregistreaza din ce in ce mai multe noi cazuri de COVID-19, iar Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) a decis sa le plaseze pe lista rosie, noteaza Mediafax. Institutul Național de Sanptate Publica a anunțat, marți, ca Bucureștiul și 11 județe…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor isi exprima ingrijorarea fata de evolutia epidemiei de COVID-19 din Romania si alte sase state membre UE, in care rata de cazuri severe si mortalitatea sunt foarte ridicate. Prof.dr. Alexandru Rafila atrage atentia ca este important sa ne pastram in…

- Romania a inregistrat saptamana trecuta un record de 1.713 cazuri noi in 24 de ore. E cea mai mare cifra de la inceputul pandemiei, in contextul in care numarul testarilor a ramas constant in ultimele doua luni, potrivit g4media.ro. Conform Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC),…

- Traian Basescu a amintit despre raportul comisiei prezidentiale referitor la infectiile nosocomiale din spitale din Romania. "Din cauza infectiilor nosocomiale, mor oameni care ar reprezenta populatia orasului Medgidia, circa 50.000 de oameniImi e greu sa cred ca infectiile nosocomiale…