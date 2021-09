Centrul European al Bolilor, anunț despre URGENȚA dozei suplimentare de vaccin anti-COVID-19 ECDC a transmis miercuri ca „nu exista o nevoie urgenta” de administrare a unei doze suplimentare de vaccin pentru intarirea imunitatii impotriva COVID-19 in populatia generala, informeaza AFP.Intr-o nota tehnica publicata miercuri seara, ECDC recomanda in schimb, in linie cu pozitia OMS, aceste doze suplimentare pentru persoanele cu sistem imunitar slabit.„In stadiul actual al cunostintelor, nu exista o nevoie urgenta de a administra doze booster pentru persoanele vaccinate integral, in populatia generala”, indica ECDC intr-un comunicat de presa postat miercuri seara pe site-ul oficial.„Prioritatea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

