Stiri pe aceeasi tema

- Conciliatorii CSALB explica cele mai importante cazuri de anul acesta In primele șase luni din 2023 bancile au acceptat spre negociere 420 cereri trimise de consumatorii de servicii financiare catre Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Apetitul de negociere al…

- In primele șase luni din 2023 bancile au acceptat spre negociere 420 cereri trimise de consumatorii de servicii financiare catre Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Apetitul de negociere al bancilor este cu 27% mai mare fața de perioada similara din 2022, iar…

- Consumatorii care au credite, intampina probleme in plata ratelor sau au nemulțumiri in relație cu bancile și IFN-urile, pot intra lunar in dialog cu conciliatorii CSALB, in cadrul live-urilor difuzate pe paginile de Facebook și Linkedin ale CSALB sau pe canalul de Youtube. Marți, pe 25 aprilie, incepand…

- Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al Centrului Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), a afirmat ca sunt o mie de cereri de conciliere primite la CSALB, iar pe rolul instantelor au fost in ultimii ani putine dosare cu litigii in acest domeniu, potrivit news.ro.Judecatorul…

- De la inceputul anului au fost soluționate, prin negociere in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB), 73 de litigii aflate pe rolul instanțelor din 18 județe ale Romaniei. Din 2021 pana acum, peste 280 de litigii din instanța s-au rezolvat in afara cadrului…

- Tot mai multe procese dintre consumatori si banci purtate in instanta ajung sa se rezolve amiabil, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB). Potrivit Centrului, instantele din Arges sunt primele care recomanda, in mod oficial, concilierea. Din 2021 pana…

- De la inceputul anului au fost soluționate, prin negociere in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB), 73 de litigii aflate pe rolul instanțelor din 18 județe ale Romaniei. Din 2021 pana acum, peste 280 de litigii din instanța s-au rezolvat in afara cadrului…

- ”De la inceputul anului au fost solutionate, prin negociere in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB), 73 de litigii aflate pe rolul instantelor din 18 judete ale Romaniei. Din 2021 pana acum, peste 280 de litigii din instanta s-au rezolvat in afara cadrului…