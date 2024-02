Conflictele dintre bănci și consumatori au fost tranșate în 2023 mai degrabă în favoarea oamenilor ”Consumatorii de servicii si produse financiare au obtinut beneficii mai mari din negocierile cu bancile si IFN-urile desfasurate anul trecut in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). In 2023 s-au adresat CSALB cei mai multi consumatori din ultimii 7 ani, iar bancile au acceptat cu 15% mai multe cereri de negociere decat in 2022. Valoarea beneficiilor obtinute de consumatori in urma negocierilor cu bancile a depasit anul trecut 3,3 milioane de euro”, anunta Centrul. Un numar de 2.932 de cereri au fost primite de CSALB in anul 2023 de la consumatorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiile obținute de consumatori din negocierea cu bancile s-au dublat in 4 ani Consumatorii de servicii și produse financiare au obținut beneficii mai mari din negocierile cu bancile și IFN-urile desfașurate anul trecut in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar…

- ”Consumatorii de servicii si produse financiare au obtinut beneficii mai mari din negocierile cu bancile si IFN-urile desfasurate anul trecut in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). In 2023 s-au adresat CSALB cei mai multi consumatori din ultimii 7 ani,…

- In 2023 s-au adresat CSALB cei mai mulți consumatori din ultimii 7 ani, iar bancile au acceptat cu 15% mai multe cereri de negociere decat in 2022. Peste 11,3 milioane de euro reprezinta suma totala a beneficiilor obținute de consumatori in urma negocierilor purtate intre 2016-2023, in cadrul CSALB.…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- ”In acest an, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o crestere de aproape 200% fata de anul 2022), in care bancile au initiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- ”Restructurarea creditelor a fost principala rezolvare gasita de consumatori si banci in urma negocierilor desfasurate in acest an in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). De la inceputul anului peste 2.640 de consumatori au solicitat o negociere cu bancile…