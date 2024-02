Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiile obtinute anul trecut in urma negocierilor de consumatorul care s-a adresat Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au fost, in medie, de 4.980 de euro, in crestere cu 16% fata de 2021 si cu 97% raportat la 2019, potrivit Agerpres."Ultimii doi ani au…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- ”In acest an, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o crestere de aproape 200% fata de anul 2022), in care bancile au initiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- In acest an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat peste 400 de cazuri (o creștere de aproape 200% fața de anul 2022), in care bancile au inițiat procesul de negociere cu consumatorii. Astfel, in mai mult de jumatate din toate negocierile purtate in…

- ”Restructurarea creditelor a fost principala rezolvare gasita de consumatori si banci in urma negocierilor desfasurate in acest an in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). De la inceputul anului peste 2.640 de consumatori au solicitat o negociere cu bancile…

- Restructurarea creditelor a fost principala rezolvare gasita de consumatori și banci in urma negocierilor desfașurate in acest an in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).