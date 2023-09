Stiri pe aceeasi tema

- Instalația „Timisien”, un labirint gonflabil care s-a bucurat de mare popularitate in weekend-ul trecut, le-a adus organizatorilor de la Plai și o amenda. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au luat, in cursul zilei de ieri, masura sancționarii contravenționale in cazul Centrului…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au luat, in cursul zilei de ieri, masura sancționarii contravenționale in cazul Centrului Cultural Plai, care a organizat un eveniment in intervalul 6-10 septembrie, in Piața Unirii din Timișoara. In cadrul manifestarii au fost amplasate pe…

- In weekend, Piața Unirii a gazduit instalația TIMISIEN, parte din a 18-a ediție a Festivalului PLAI. In urma dezinstalarii corturilor din mijlocul pieței, insa, s-a descoperit ca a fost afectat parțial și gazonul pe care acestea erau instalate. De refacerea suprafeței afectate ar trebui sa se ocupe,…

- O instalație la care zece artiști au muncit vreme de trei ani poate fi vazuta in Piața Unirii in acest weekend in cadrul Festivalului PLAI. TIMISIEN este formata din 23 de cupole, iar 21 dintre ele sunt vizitabile.

- Turiștii care asculta muzica la volumul maxim pe plajele din Portugalia pot primi amenzi cuprinse intre 200 și 36.000 euro, a relatat Euronews.Autoritatea Maritima Naționala (AMN) a interzis utilizarea difuzoarelor care redau muzica la volume mari și deranjeaza localnicii și turiștii. Noile restricții…

- Un aradean in varsta de 66 de ani a fost depistat de polițiști in Piața Mihai Viteazul, in timp ce oferea spre vanzare 200 de... The post Aradean prins cu 200 de pachete de țigari de contrabanda in Piața Mica. A primit o amenda de peste 100.000 lei appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Romanii care au aparate de aer condiționat pot primi amenzi de sute de lei daca nu sunt atenți la un singur aspect. Caz uluitor la Constanța! O femeie a fost data in judecata din cauza celor doua aparate de aer condiționat din propriul birou. Cum a fost posibil așa ceva, dar și cu ce amenda […] The…