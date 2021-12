Stiri pe aceeasi tema

- Ultima sedinta de lucru pe acest an a Cenaclului literar „Ion Apostol Popescu” de pe langa Casa Municipala de Cultura Gherla, desfașurata pe 30 noiembrie, a avut o semnificatie mai aparte. Pe langa analiza activitatii pe anul 2021 si prezentarea ultimelor creatii literare ale membrilor, a fost lansat…

- Ionuț Mangiurea, baiatul in varsta de 15 ani, care s-a inecat marți seara la Gherla, in raul Someș, era portarul echipei de juniori U17 a clubului Unirea Dej.”Junior al clubului nostru, Ionuț Mangiurea s-a stins din viața la numai 15 ani. Acesta a fost scos fara suflare din raul Someșul Mic din localitatea…

- O femeie de 52 de ani din Viile Tecii, județul Bistrița-Nasaud, a sesizat poliția pe 20 noiembrie despre faptul ca a fost victima infracțiunii de viol, in timp ce se afla pe raza municipiului Bistrița. In urma investigațiilor, la scurt timp, polițiștii au identificat doua persoane banuite de comiterea…

- In cursul nopții de sambata spre duminica a avut loc un accident rutier pe strada Dejului din Gherla. Din primele informații, un șofer care circula spre Dej, la un moment dat a parasit șoseaua pe partea dreapta, iar mașina marca Seat s-a izbit violent de gardul unui imobil. Polițiștii municipiului Gherla…

- olițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat sambata, 23 octombrie, in jurul orei 16, un barbat de 35 de ani, din județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism pe DN1C, in localitatea Rascruci, comuna Bonțida, avand dreptul de a conduce vehicule suspendat. In baza constatarii,…

- Luni seara a avut loc prima sedinta de lucru din aceasta toamna a Cenaclului literar „Ion Apostol Popescu” de pe langa Casa Municipala de Cultura Gherla, forumul literar al scriitorilor si poetilor din localitate. Pe ordinea de zi a intalnirii a figurat, printre altele, si alegerea unui nou presedinte,…

- Amatorii artelor plastice se bucura si in aceasta perioada de evenimente importante. Primaria municipiului Gherla și Centrul Turistic organizeaza, in perioada 5-27 octormbrie 2021, expoziția de grafica cu tema „Transilvania de odinioara in hașuri”, prezentata de artistul clujean Gabriel-Virgil Rusu.…

- In perioada 1-3 octombrie, la nivelul municipiului Gherla au fost organizate activitați de catre polițiștii rutieri, pentru creșterea gradului de disciplina rutiera și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Au fost constatate mai multe nereguli in timpul controalelor efectuate,…