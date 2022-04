Stiri pe aceeasi tema

- Pana sa ajunga la Arenele Romane din Capitala, Jaggi Vasudev, celebrul guru indian, cunoscut sub numele de Sadhguru, fondator al mișcarii „Salveaza Solul”, a trecut și pe la Ministerul Agriculturii, unde a avut o intrevedere cu ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, cu care a…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat marți ca Romania si celelalte tari din Uniunea Europeana nu pot aplica modelul Ungariei de plafonare a preturilor, iar in Ungaria decizia a fost luata din cauza apropiatelor alegeri din aprilie, potrivit News.ro. Chesnoiu a mai declarat ca Romania…

- Intrebat la Digi24, marti seara, daca in Romania nu s-ar putea plafona preturile, asa cum s-a intamplat in Ungaria, Adrian Chesnoiu a explicat ca in tara vecina s-a luat aceasta decizie din cauza campaniei electorale si a alegerilor care vor avea loc in 3 aprilie. ”Modelul Ungaria nu poate fi aplicat…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat, marti seara, la Digi24, ca Romania nu are nicio problema privind stocurile de alimente, rezervele de stat fiind intacte in acest moment, informeaza News.ro . Adrian Chesnoiu a precizat ca Romania are stocuri complete in rezerva de stat si ca nu se…

- Romania detine suficiente stocuri de ulei pana la noua recolta de floarea soarelui, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru, a anuntat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, dupa ce tot mai multi romani au luat cu asalt magazinele pentru a se aproviziona…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) primeste Cereri de Plata pentru Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor” aferenta Masurii 15, SubMasura 15.1 „Plati pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul Programului National de…

- Reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Klaus Iohannis participa, astazi dupa amiaza, în sistem de videoconferinta, la reuniunea extraordinara a Formatului Bucuresti 9 si la cea a sefilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, intr-o postare pe Facebook, ca Rusia este izolata pe scena internationala dupa amenințarea Ucrainei, iar consecintele „vor fi extrem de grele din punct de vedere economic si politic”.„Presedintele Putin nu poate castiga. SUA si NATO nu au cedat, tratand Rusia…