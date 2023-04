Celebrul realizator de emisiuni de divertisment, Dumitru Moroșanu a murit Dumitru Moroșanu, fost redactor muzical, redactor de rubrica, realizator de emisiuni, redactor-sef adjunct și realizator la Cerbul de Aur, a murit la varsta de 80 de ani. Dumitru Moroșanu s-a facut remarcat prin editiile Festivalului de Jazz de la Sibiu , emisiunea „Album duminical” și filmul „La inceput a fost cantecul”. In anul 1985, Dumitru Moroșanu a devenit directorul celor mai cunoscute concerte muzicale („Va place Opera?”, „Floarea din gradina”, „Cu masca sau fara masca”), iar in 1990 a fost numit Director al Departamentului Muzica, Spectacole, Varietati – in aceasta calitate organizand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 10 - 16 aprilie, 41,5% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Iasi, Sibiu si Brasov, potrivit Agerpres.In perioada de referinta au fost inregistrate 4.201 cazuri noi de persoane…

- In perioada de referinta, 44,2% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Iasi, Sibiu si Brasov.Potrivit raportului saptamanal de supraveghere, 46,1% dintre cazurile confirmate s-au inregistrat la persoane care nu s-au vaccinat anti-COVID.Dintre cei vaccinati…

- Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- Sesimul a avut loc marți, 7 martie, la ora 06.42, in zona Oltenia, județul Gorj, dupa ce, luni seara, s-au mai produs doua cutremure, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Magnitudinea cutremurului a fost de 2,1 grade pe scara Richter. Seismul s-a produs…

- Datele privind piața muncii de la nivel local indica disparitați similare, insa diferența dintre Capitala și urmatoarele clasate este ceva mai redusa. Astfel, circa 16,2% din populația ocupata a Romaniei și 19,3% din numarul mediu de angajați locuiesc in București. Ei au cele mai mare venituri, de 138,7%…

- Consilierul local PSD, Alberto Caraian, a aparut in direct, in timpul sedintei Consiliului Local Sector 1 Bucuresti in timp ce se afla sub dus. Imaginile postate in direct pe site-ul primariei au fost urcate pe canalul Youtube, iar momentul a fost intampinat cu rasete de catre colegii aflati in sedinta.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe Richter s-a produs, sambata, 18 februarie, in Oltenia, judetul Gorj, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), citat de Agerpres.Seismul de sambata seara a avut loc la ora 18:05, la o adancime de 15 km, in apropierea…

- N. Dumitrescu Potrivit datelor statistice ce reflecta activitatea economica pe ultimele luni ale anului 2022, ramurile industrie și construcții se mențin in Prahova la capitolul caștiguri salariale peste media județului. Astfel, așa cum reiese din comunicatul de presa primit de la Direcția Județeana…