Stiri pe aceeasi tema

- Medicul timisorean Dorel Sandesc, președintele Asociației ATI, membru in comisia COVID-19 din Ministerul Sanatații, considera ca... The post Medicul timisorean Dorel Sandesc semnaleaza “paradoxul estic”: De ce nu a ajuns Romania ca Italia, Spania sau Marea Britanie appeared first on Renasterea banateana…

- Dorel Sandesc, președintele Asociației ATI, membru in comisia COVID-19 din Ministerul Sanatații, considera ca raspandirea coronavirusului in Europa prezinta un „paradox estic”.Potrivit acestuia, statele est-europene, printre care si Romania, sunt mai putin pregatite decat vecinii (Franta,…

- Wizz Air , cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca mai multe rute din Romania raman suspendate ca urmare a extinderii restricțiilor de calatorie impuse de autoritațile romane catre țarile respective de destinație. Astfel, rutele spre Franța, Germania,…

- ADVERTORIAL. Compania Wizz Air a anunțat sambata printr-un comunicat de presa ca așteapta decizia autoritaților privind restricțiile de zbor pentru redeschiderea bazei de la Timișoara de 1 mai, insa trebuie sa mai astepte putin! Reglementari pentru pasageri Compania a anunțat ca va introduce masurile…

- PodcasturiCOVID-19 in lume: Aproape trei milioane de bolnavi și un deficit de echipamente medicale COVID-19 face ravagii in intreaga lume. Numarul bolnavilor se apropie deja de 3 milioane. © Sputnik / Владимир ВяткинSfaturi pentru femeile gravide: Iata cum trebuie sa se protejeze de COVID-19In…

- CARAȘ-SEVERIN – Intr-un amplu interviu acordat ziarului german „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), președintele Colegiului Medicilor din Romania, medicul caransebeșean Gheorghe Borcean, susține ca Germania și Franța ar trebui sa compenseze cumva Romania pentru exodul medicilor romani in aceste țari!…

- Romania se afla in a 45-a zi de la primul caz de infectare confirmata cu noul coronavirus, insa dupa cazurile confirmate oficial graficul infectarilor din țara noastra e mai degraba pe la jumatate fața de marile state din vestul Europei in același punct. Un fenomen strans legat și de numarul de teste…

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…