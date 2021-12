Celebrele târguri de Crăciun din Budapesta s-au deschis doar pentru vaccinați Chiar daca Europa se lupta cu o noua pandemie de Covid, Budapesta și-a deschis celebrele targuri tradiționale de Craciun, dar in care au acces doar persoanele vaccinate. „Este minunat sa avem din nou targ. A fost foarte deprimant cand am vizitat targul anul trecut – era decorat, dar nu erau oameni”, a spus Adrienn, turista. Anul trecut, pentru ca Ungaria era in lock down, nua u mai fost organizate targuri de Craciun. Vizitatorii targului din Budapesta s-au aliniat la punctele de control pentru a prezenta certificatele de vaccinare sau de imunitate COVID-19, așa cum prevad reglementarile. In Ungaria,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

