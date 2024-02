Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 10 februarie – 10 martie, la Arena Mall sarbatorim iubirea printr-un targ tematic, la parter in zona fantanii arteziene. Indiferent daca ești in cautarea unui cadou special de Valentine’s Day, Dragobete pentru persoana iubita sau vrei sa le arați celor dragi cat de mult ii apreciezi cu ocazia…

- Primaria Sectorului 5 a anunțat ca, incepand de maine, 6 februarie, directorii din cadrul instituției vor desfașura activitați pe teren in fiecare zi, incepand cu ora 15.00. Aceștia vor lucra in echipe de doi, acoperind cele 15 zone ale sectorului, cu scopul de a identifica și soluționa rapid eventualele…

- La Digi24, Negoița a susținut ca a insistat pentru ca fratele sau sa investeasca in Sectorul 3 și a explicat in ce consta dezvoltarea promisa de familia sa in zona Halei LaminorInvitat in emisiunea Jurnalul de Seara de la Digi24, primarul Robert Negoița a fost intrebat de moderatorul Cosmin Prelipceanu…

- Un document intrat in posesia ziarului Libertatea arata cum a verificat statul targul de Craciun al Primariei Sectorului 3.Cu o luna inainte ca ISU sa admita ca Hala Laminor n-are autorizație de securitate la incendiu, apoi sa amendeze cu 42.000 de lei Primaria Sectorului 3 pentru organizarea Revelionului…

- Platforma Ghișeul.ro este blocata pentru cetațenii Sectorului 1 al Capitalei, ceea ce face imposibila plata online a taxelor și impozitelor locale, atrage atenția George Tuța, președinte PNL Sector 1. Acesta solicita administrației Primariei de sector sa clarifice ce masuri a luat pentru remedierea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISU B-IF) atrage atentia ca Hala Laminor din Sectorul 3 nu are autorizatie de securitate la incendiu si ca, daca se va desfasura petrecerea de Revelion cu participarea publicului, se va face fara respectarea legii, iar responsabilitatea revine…

- Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement a confirmat ca lucrarile desfasurate in Parcul Tineretului de Primaria Sectorului 4, condusa de Daniel Baluța (PSD), au fost realizate fara aviz, au transmis reprezentantii USR Sector 4, joi, 30 noiembrie. Este vorba despre o suprafața de 156 metri patrați,…

- Targul de Craciun organizat de Primaria Sectorului 3 la Hala Laminor se deschide pe 30 noiembrie, la ora 18.00. „Laminor Winter Wonderland"se va desfașura pana pe 2 ianuarie 2024 in incinta halei istorice Laminor, situata pe bulevardul Basarabia nr. 256.