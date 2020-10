YouTube, serviciul video al grupului Alphabet, a anuntat joi ca interzice continutul care are ca tinta persoane sau grupuri utilizand teorii ale conspiratiei precum QAnon sau pizzagate, care ”au fost folosite pentru a justifica violenta in lumea reala”, transmite Reuters. Compania a afirmat pe blog ca va incepe sa aplice imediat aceste politici extinse referitoare la ura si hartuire si ca le va intensifica in urmatoarele saptamani, relateaza News.ro.

Anuntul YouTube survine dupa masurile anuntare recent de alte companii mari, intre care Facebook si Twitter, impotriva continutului QAnon.