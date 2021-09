In București nu mai este niciun pat liber la secțiile de terapie intensiva Covid, fiind pentru prima daca cand Capitala ajunge intr-o astfel de situație, in acest val patru al pandemiei. Beatrice Mahler, managerului Institutului Marius Nasta, a declarat la Digi24 ca paturile se elibereaza doar cand pacenții mor. "Mi-e teama ca suntem doar la inceput și ca va fi extrem de greu in spitale in urmatoarea perioada", a spus ea.

Luni la pranz, nu mai exista niciun pat liber la secțiile ATI Covid din București.

In Romania, in ultimele 24 de ore, numarul pacienților in stare grava a crescut…