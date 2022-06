Stiri pe aceeasi tema

- Turismul din Romania a fost afectat in ultimii doi ani de pandemie, iar asta se vede la salarii. 82% din dintre angajații acestui domeniu caștiga sub salariul mediu pe economie Nici „orașul de cinci stele” Cluj-Napoca nu face excepție. Turismul se numara printre domeniile cele mai afectate de evenimentele…

- ”Antreprenorul este un erau pozitiv sau negativ. E un erou negativ daca o tine pe mama zece ani pe salariul minim pe economie, si nu ii creste salariul decat atunci cand creste salariul minim de la stat. Caz concret, in industria confectiilor, pentru zeci, sute de mii de femei, in aceasta tara”, a spus…

- Benefit, companie a Grupului Edenred, a lansat studiul anual Benefit, o radiografie a industriei de beneficii extrasalariale din Romania, aflat la cea de-a cincea editie. ”Anul trecut, bugetul mediu de beneficii extrasalariale alocat de companii a fost de 627 lei per angajat pe luna, in crestere cu…

- Angajații romani sunt motivați prin beneficii extrasalariale, al caror cuantum ar putea ajunge, in anul 2022, la circa 800 de lei pe luna. Valoarea medie a acestor beneficii a crescut cu circa 50 la suta de-a lungul ultimilor cinci ani. In anul 2021, bugetul mediu de beneficii extrasalariale alocat…

- Benefit, companie a Grupului Edenred, a lansat studiul anual Benefit, o radiografie a industriei de beneficii extrasalariale din Romania, aflat la cea de-a cincea ediție. In 2021, exceptand tichetele de masa, care raman beneficiul #1 preferat de angajații din Romania, topul celor mai dorite beneficii…

- Piata muncii este reglementata de numeroase legi, atat angajatorii, cat si angajatii avand numeroase drepturi si obligatii pe care trebuie sa le respecte. In ciuda faptului ca acestea sunt puse la dispozitia oricui in Codul Muncii si ca accesul la informatie este mai simplu ca niciodata, realitatea…

- CREȘTE salariul minim pentru angajații a doua sectoare din Romania: Cați bani vor primi in mana CREȘTE salariul minim pentru angajații a doua sectoare din Romania: Cați bani vor primi in mana Ca parte din pachetul de masuri economice promovate de Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR, salariul minim in…

- Angajații din Romania care lucreaza atat la stat, cat și la privat, vor beneficia in a doua jumatate a lunii aprilie, cu ocazia Paștelui, de o minivacanța de patru zile. In acest an, zilele libere cu ocazia sarbatorii Paștelui catolic sunt 15 aprilie, de Vinerea Mare și 17 și 18 aprilie, reprezentand…