Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 28 de ani, din Bihor, a fost rapusa de virusul COVID-19. Aceasta era nevaccinata și nu prezenta comorbiditați.In ultima zi, in Romania au fost raportate 147 de decese (69 barbați și 78 femei), din care 17 anterioare intervalului de referința.Dintre cele 147 decese, 1 a fost inregistrat…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 8.268 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , dintre care 110 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare.In intervalul 04.11.2021 10:00 ndash; 05.11.2021…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a afirmat, joi seara, ca autorizarea vaccinului Pfizer pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani este asteptata in Europa la farsitul lunii octombrie – inceputul lunii noiembrie, iar in decembrie in Romania…

- Valeriu Gheorghița: In decembrie ar trebui sa vina primele vaccinuri destinate grupei de varsta 5-11 ani Valeriu Gheorghița: In decembrie ar trebui sa vina primele vaccinuri destinate grupei de varsta 5-11 ani La finalul lunii octombrie, inceputul lunii noiembrie, vaccinul anti-Covid de la Pfizer va…

- Peste 17.000 de elevi s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultima saptamana, aproape 2.500 zilnic, a informat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. ‘51.726 de elevi din categoria de varsta 12 – 15 de ani sunt vaccinati, deci un plus de 6.168 fata de datele anuntate in urma cu o saptamana si,…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 8.682 de cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 46.075 de teste. 150 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, in timp ce numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 28, ajungand la 1.440. Numarul cazurilor noi…

- Sambata, la nivel național au fost raportate 5.388 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In intervalul 17.09.2021 (10:00) – 18.09.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 97 de decese (47 barbați și…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat sambata, 18 septembrie, ca dintre cele 97 de decese cauzate de COVID in ultimele 24 de ore, patru sunt ale unor persoane care s-au vaccinat, iar „restul deceselor sunt toate la persoane nevaccinate”. Șeful DSU a precizat ca persoanele…