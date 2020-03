Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea civilizațiilor umane a oferit un mediu propice raspandirii bolilor infecțioase. Tot mai mulți oameni au trait alaturi de animale domestice, adesea in condiții precare de salubritate, furnizand un teren fertil epidemiilor de tot felul. Legaturile comerciale pe distanțe mari au contribuit…

- Coronavirusul se raspandeste in Europa. Primele cazuri au fost confirmate in Austria si Croatia. Iar in Italia, numarul cazurilor a ajuns la peste 280, in 20 de regiuni, iar virusul a ajuns pana in sud, in Sicilia. Lumea se afla in pragul unei pandemii, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii,…

- Uniți prin durere. Zeci de oameni au venit sa le aduca un omagiu celor care si-au pierdut viata in razboiul din Afganistan, la cei 31 de ani de la retragerea trupelor sovietice din aceasta tara.

- Biserica și Statul sunt legate impreuna, dar, totuși, ele pot exista și de sine statatoare. Sunt state fara biserici, la fel cum sunt și biserici fara state. Nu de acum, ci dintotdeauna. Probabil ca de atunci și dateaza sintagma ”nu are niciun Dumnezeu”.Romania lui 2020 pare (re)intrata, din…

- In 2006, scriitorul Max Brooks a publicat cartea Razboiul Z (World War Z), in care exploreaza modul in care indivizi si natiuni s-au adaptat unei pandemii devastatoare. Cartea este un diamant ascuns intr-un gen care cel mai adesea se concentreaza pe grotesc si carnagiu.

- Medicul si-a alertat colegii de facultate carora le-a trimis un mesaj prin intermediul aplicatiei de mesagerie WeChat, extrem de populara in China. Barbatul a marturisit ca a avut acces la rezultatul unui test si a aflat ca boala de care sufera cei sapte pacienti era cauzata de un coronavirus, o …

- Institutul de Istorie „George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane va aniversa, in 2 februarie, 100 de ani de existenta. La Centenar, cercetatorii clujeni subliniaza rolul istoricilor in societate, care „sunt si trebuie sa fie oameni ai cetatii”, a caror expertiza poate fi folositoare pentru…

- Timp de 50 de ani, Giulia a caștigat o avere ajutand alte femei sa ucida soții. Dupa ce a fost prinsa, a recunoscut, in timpul torturii, ca a omorat cel puțin 600 de oameni. Cum a fost posibil?