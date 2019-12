Stiri pe aceeasi tema

- Despre TCL se știe ca nu este un jucator prea mare pe piata de smartphone-uri. In ultimii ani s-a ocupat cu lansarea de dispozitive sub brandurile Alcatel si BlackBerry, cu succes moderat, iar de curand a inceput sa lanseze smartphone-uri si sub brandul propriu. Totusi, compania pare sa pregateasca…

- De la scenariștii seriei „Marea Mahmureala” și echipa din spatele filmului „Mame Bune și Nebune” vine din 29 noiembrie, la cinema, comedia „Intr-o relație cu telefonul meu”, pe numele original ”Jexi”. Phil are o mare problema! E dependent de telefonul sau. Nu are prieteni, iși petrece tot timpul facand…

- Acesta savarsise furtul la inceputul lunii octombrie. „Politistii Biroului de Inevstigatii Criminale Iasi au identificat un tanar de 22 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea infractiunii de furt. In urma cercetarilor efectuate, s-a constatat faptul ca, pe data de 6 octombrie, in timp ce s-ar…

- Tinerii de astazi, numiti de specialisti „Generatia Internet“, s-au nascut si au crescut mult diferit de generatiile anterioare. In ziua de azi, aproape orice tanar creste cu laptopul in brate, adoarme cu smartphone-ul langa el, iese foarte rar afara, iar acest stil de viata este cauza principala pentru…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu respecta Constitutia si "merita" sa fie suspendat din functie, dar acest lucru nu mai este posibil in acest moment. "Nu se mai...

- Un sondaj realizat recent de INSCOP arata ca 2 din 3 romani cred ca e mai bine sa lucrezi la stat. Acesta nu arata și motivele pentru care exista acest raspuns. Le putem intui. Probabil se gandesc ca sunt salarii mai mari, fara stres pe principiul "timpul trece, leafa merge" și prezinta siguranța. Ceea…

- Președintele Franței supravegheaza activitatea Guvernului prin intermediul unei aplicații de pe telefonul mobil.Datele se actualizeaza in timp real și ii permit lui Emmanuel Macron sa vada in ce stadiu se afla proiectele executivului.

- Theodor Paleologu, candidatul PMP pentru alegerile prezidențiale, a numit drept un `spectacol jenant` scandalul din Parlament. Acesta i-a caracterizat in termeni foarte duri pe ambii actori, numindu-l pe Teodor Meleșcanu drept un personaj care coboara treapta cu treapta intr-o decadere morala, iar…