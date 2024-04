Despre Motorola Edge 50 Pro am discutat deja in cadrul unui review, pe care il puteți gasi atat in format video pe canalul nostru de YouTube, Connect Romania , dar și in format text, aici, pe site . Am avut insa ocazia sa vedem și celelalte doua modele din seria Edge 50, variantele Ultra și Fusion, alaturi de caștile Moto Buds+, in cadrul unei sesiuni de hands-on. Iata care au fost impresiile pe care ni le-au lasat aceste dispozitive și ce speram sa aflam odata ce se vor lansa oficial in magazine. Motorola Edge 50 Ultra ofera majoritatea capabilitaților unui flagship, la un preț mai mic Modelul…