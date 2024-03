(VIDEO) Adolescent prins cu ajutorul camerelor video din autobuz. Iată momentul furtului! Un adolescent din Buzau, care i-a furat unei femei telefonul, a fost prins cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere din autobuzul in care s-a produs fapta. Tanarul nu a folosit o metoda ascunsa de a fura telefonul, ci purs și simplu i l-a smuls din mana femeii aflate pe un scaun, in momentul in care autobuzul a oprit intr-o stație. Imaginile de pe camerele video i-au ajutat pe polițiști sa il identifice pe adolescent. IPJ Buzau a venit cu detalii despre acest caz: ,,Polițiștii de investigații criminale de la Poliția municipiului Buzau au identificat si depistat principalul banuit… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

