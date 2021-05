Cele mai bogate țări din lume trebuie să finanțeze vaccinarea împotriva COVID la nivel global Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia sa achite cea mai mare parte a finantarii lipsa pentru a garanta accesul echitabil la vaccinuri, cu scopul de a combate pandemia de Covid. Miza este eficienta initiativei colective lansata cu un an in urma intr-o incercare de a nivela inegalitatile in ceea ce priveste accesul la vaccinuri, medicamente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

