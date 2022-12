Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Messi a facut spectacol dupa ce a Argentina a caștigat Campionatul Mondial, 2-2 in timpul regulamentar și 4-2 la penalty-uri, contra Franței. La 35 de ani, startul Argentinei a reușit sa caștige Campionatul Mondial, dupa ratarile din 2006, 2010, 2014 și 2018. Iar la final a dat totul petrecerii…

- Lionel Messi a fost desemnat cel mai bun jucator al Cupei Mondiale din Quatar, la Doha. Celebrul fotbalist a marcat doua goluri in cadrul meciului din seara aceasta și a adus victoria Argentinei in fața Franței. Sportivul a avut parte de cea mai emoționata felicitare, din partea mamei lui! Imaginile…

- Sute de mii de argentinieni sarbatoresc in strada victoria naționalei lui Messi in fața Franței la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Este a treia Cupa Mondiala caștigata, dupa cele obtinute in 1978 si 1986.

- Jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu s-a bucurat de jocul lui Messi in finala contra Franței și a dat un verdict scurt, dar clar. Naționala de fotbal a Argentinei a caștigat duminica finala Cupei Mondiale la fotbal dupa ce s-a impus la penaltyuri in fața selecționatei Franței. Trupa sud-americana…

- Fanii argentinieni au mers in piața Souq Waqif din Doha și au ocupat-o rapid cu cantece, chiar in ajunul finalei Cupei Mondiale impotriva Franței. Sarbatoarea s-a amplificat pe masura ce fanii au batut in tobe și au fluturat steaguri și bannere masive care ii infațișau pe atacantul lor vedeta Lionel…

- Argentina lui Lionel Messi s-a calificat dupa un Messi extraordinar contra Țarilor de Jos, in care a suferit pana la penalty-uri. Fanii romani au urmarit și ei cu sufletul la gura sfertul de finala de la Campionatul Mondial din Qatar, dar nu au uitat de subiectul fierbinte al iernii: faptul ca nu am…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a scris istorie la Campionatul Mondial din Qatar. Starul portughez a marcat un gol in victoria nationalei sale contra Ghanei, scor 3-2, si a devenit astfel primul fotbalist din istorie care marcheaza la cinci editii ale Cupei Mondiale.Dupa meci, pe rețelele sociale au aparut…

- Rivalitatea dintre Lionel Messi (35 de ani) și Cristiano Ronaldo (37) este poate cea mai mare din istoria fotbalului, iar o fotografie postata simultan de cei doi jucatori legendari, chiar inainte de startul Cupei Mondiale din Qatar (ultima din carierele acestora), a devenit virala și a adunat milioane…