- Georgina Rodriguez a defilat intr-o rochie cu numele iubitului ei pe piept. Partenera lui Cristiano Ronaldo a intors toate privirile la Saptamana Modei de la Paris 2024. Ținuta modelului celebru a avut și un autograf de la partenerul sau, scrie catine.ro .

- Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo, a spus in timpul Saptamanii Modei de la Paris cat timp ar mai putea evolua capitanul Portugaliei, acum in varsta de 39 de ani. Cat va mai continua Cristiano Ronaldo? O intrebare pe care și-o pun toți iubitorii fotbalului. ...

- Georgina Rodriguez a avut p apariție senzaționala la Saptamana Modei de la Paris. Iubita lui Cristiano Ronaldo a impresionat pe toata lumea. Iata cum arata rochia cu care vedeta internaționala a lasat pe toata lumea cu gura cascata!

- Narcisa Moisa este o cantareațaa apreciata la noi in țara. Merge des la biserica și se roaga pentru toate lucrurile obținute in viața sa, reușind sa fie smerita. In timpul unei rugaciuni, a izbucnit in plans, iar unul dintre fani i-a scris pe rețelele de socializare, intreband motivul de necaz. Ce replica…

- Georgina Rodriguez, in varsta de 29 de ani, l-a insoțit pe Cristiano Ronaldo la Gala Globe Soccer Awards, de la Dubai. Daca fotbalistul portughez a ieșit in evidența prin premiile primite la gala, Georgina s-a remarcat prin ținuta aleasa, conform digisport.ro .

- Continue reading Iubita lui Cristiano Ronaldo a provocat un scandal uriaș. Georgina Rodriguez și-a infuriat fanii dupa ce s-a pozat cu bijuterii de patru milioane de lire sterline. Foto at Info real.