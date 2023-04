Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Hegyi, care din cauza ca este roman nu a fost primit intr-un hotel din Tilburg, Olanda, unde facuse rezervare prin Booking, afirma ca autoritatea anti-discriminare din Olanda i-a propus doua solutii in raport cu unitatea de cazare: medierea sau transarea cazului in instanta. Hegyi spune ca…

- Platforma de rezervari Booking a incetat colaborarea cu hotelul din Olanda care a refuzat cazarea unui roman. Turistul roman a primit un mesaj de la Booking prin care i se comunica acest lucru, dar și ca ii vor fi returnați banii pentru cazare, scrie europafm.ro. Alexandru Hegyi este cercetator științific.…

- Alexandru Hegyi, turistul caruia i s-a refuzat cazarea la un hotel din Tilburg, Olanda, pe motiv ca este roman, spune ca, in urma sesizarii lui, a primit un mesaj din partea Booking care il anunța ca a renuntat la colaborarea cu acel hotel. In același timp, cazul lui Alexandru este cercetat și de agenția…

- Romanul Alexandru Hegyi a anunțat ca Booking a renuntat la colaborarea cu hotelul olandez. De altfel, unitatea de cazare nu mai poate fi gasita la o cautare pe platforma utilizata pe scara larga pentru rezervari in domeniul ospitalitatii. „O victorie mica a avut loc astazi, chiar daca gustul ei este…

- Alexandru Hegyi, un timișorean care a scris companiei de rezervari Booking susținand ca a fost refuzat la cazare intr-un hotel din Tilburg, Olanda, pentru ca este roman, a anunțat pe Facebook ca a primit un mesaj de la compania de rezervari prin care i s-a comunicat ca iși va primi banii inapoi și ca…

- Cazul unui turist roman care a facut o rezervare prin platforma Booking la un hotel din orasul olandez Tilburg, dar care a fost contactat de catre reprezentantii hotelului si anuntat ca rezervarea i-a fost anulata din cauza nationalitatii sale, genereaza dezbateri in Olanda. Dupa ce a facut publica…

- Un cetațean roman, care și-a rezervat printr-o aplicație o camera de hotel in Olanda, a primit de la unitatea turistica un mesaj in care i se transmite ca au o „ințelegere” cu municipalitatea pentru a nu mai primi cetațeni romani. „Discriminare in inima UE. Calatoream la Tilburg in Olanda astazi și…

