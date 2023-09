Cele 4 zodii care își vor pierde pasiunea în dragoste în septembrie 2023. Astrele vor pune punct minciunilor și înșelătoriilor Aceasta este o excursie mentala, cu siguranța, dar cu toții am experimentat-o inca de la inceputurile noastre de școala. Vara s-a terminat și este timpul sa pregatim acele haine noi pentru școala; așa ne simțeam noi. Acum, ca adulți, avem o agenda similara in loc și aceasta este cea care ne face sa știm ca este timpul sa ne dam seama unde ne aflam cu iubirile noastre, viețile noastre, munca și sanatatea noastra.Vor fi cateva zodii aici care vor ști ca acum este momentul sa finalizeze ceea ce a inceput inainte de septembrie, iar acest lucru se invarte in jurul romantismului, sau mai degraba, romantismului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

