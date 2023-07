Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au murit in ultimele 24 de ore, in Italia, in urma incendiilor de vegetație și a furtunilor violente. Trei persoane au murit in incendiile din Sicilia, iar alte patru și-au pierdut viața in furtunile din nordul peninsulei, in timp ce alte sute au fost forțate sa fuga din case,…

- Cel puțin un om a murit și 15 au fost raniți in nord-vestul Elveției, in urma unor furtuni și tornade. Cea mai afectata a fost regiunea Neuchatel, de la granița cu Franța. Și Berlinul a fost devastat de o furtuna de proportii.

- Mii de persoane au fost evacuate din case și hoteluri de pe insula greceasca Rhodos, dupa ce incendiile de vegetatie au cuprins parți intinse ale insulei, informeaza Rador.Serviciul de pompieri al țarii a descris incendiile drept cele mai dificile cu care se confrunta in prezent. Se estimeaza ca…

- India se topeste sub un val de caldura extrema. Cel putin 96 de oameni au murit, dupa ce termometrele au aratat si 45 de grade la umbra. Vara nu este relaxanta si placuta peste tot in lume. Un val de caldura extrema face prapad in India. Acolo, cel putin 96 de oameni au murit. Canicula afecteaza in…

- Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in provincia Avellino din centrul Italiei, in urma inundațiilor. Ploile torențiale din ultimele ore au dus la noi inundații devastatoare, in regiunea aflata in apropiere de Napoli.

- Italia este in continuare afectata de ceea ce autoritatile numesc cele mai grave inundatii din ultima suta de ani. Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si comunitati intregi sunt devastate.

- Cel puțin noua persoane au murit și mii au fost evacuate din locuințele lor in urma ploilor devastatoare din regiunea Emilia-Romagna, nordul Italiei, au transmis miercuri autoritațile, relateaza Reuters.

- Regiunea Emilia-Romagna din nordul Italiei este ingenuncheata din cauza inundațiilor. Bilanțul deceselor este dramatica: cinci oameni au murit in Forli-Cesena și Ravenna. In timpul nopții au avut loc noi inundații in Emilia-Romagna, apa a acoperit drumurile și a intrat in mai multe case din mai multe…