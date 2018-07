Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 146 de persoane au fost ranite in urma cutremurului, 41 de victime fiind in continuare spitalizate, a declarat Pir Hussein Kolivend, seful Centrului iranian de urgente, relateaza agentia de stiri Anadolu, citand televiziunea de stat iraniana.

- Circa 25 de persoane au fost ranite duminica in urma unei serii de seisme moderate inregistrate in sudul si vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat din aceasta tara, citata de AFP. Doua cutremure au lovit o regiune izolata, in apropierea orasului Lar, din provincia Hormozgan, la putin timp dupa…

- Cel puțin 22 de persoane au fost ranite, cele mai multe prezentand leziuni minore, dupa ce un cort de la o baza militara din California s-a prabușit din cauza suflului generat de un elicopter care efectua manevrele de aterizare, au anunțat autoritațile, informeaza site-ul postului KABC-7, conform…

- Temperaturile de luni, in timpul unei sarbatori nationale, au ajuns pana la 39 de grade Celsius in unele zone si combinate cu umiditatea ridicata, au dus la conditii periculoase, a comunicat Institutul Meteorologic al Japoniei. Cel putin 14 persoane au murit din cauza caldurii, printre care…

- Sute de cazuri de toxiinfectii alimentare au fost semnalate in zece provincii din vestul Iranului. Bilantul provizoriu este de 11 morti si peste 800 de persoane internate in spitale, informeaza agentia de presa Tasnim.Doi pacienti au necesitat transplant de ficat. Numeroase persoane…

- Cel putin 130 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe Richter in sud-vestul Iranului, o zona care a inregistrat mei multe seisme in ultimele zile, relateaza luni EFE.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de…