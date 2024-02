Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Fortelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Iuhnat, a facut apel la populatie sa nu ignore avertismentele de raid aerian, mai ales pe 15 februarie, cand, probabil, ocupanții rusi vor dori sa se razbune pentru distrugerea marii nave de debarcare "Țezar Kunikov", care s-a scufundat, miercuri,…

- Doua rachete rusești au lovit un hotel din al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, provocand ranirea a 11 persoane, potrivit guvernatorului regiunii, scrie BBC. Fotografiile realizate la fața locului arata hotelul grav avariat. Guvernatorul Oleh Synehubov a declarat ca printre raniți se numara…

- Rusia a lansat, luni dimineața, mai multe rachete de croaziera și balistice asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene. Oficialii locali au raportat victime și pagube la infrastructura civila, scrie kyivindependent.com.

- Cel putin 11 persoane au fost ucise, intre care cinci copii, iar alte opt ranite sambata in urma unui atac rusesc care a vizat orasul Pokrovsk si imprejurimile acestuia, in estul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional, citat de AFP, conform Agerpres."Rusii au lovit regiunea cu rachete S-300, ucigand…

- Rusia a atacat masiv Ucraina, folosind aproape 3000 de rachete și mai mult de 200 drone de atac Shahed in ultimele cinci zile, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Cel putin cinci morti si 130 de raniti s-au inregistrat in a treia zi consecutiva de atacuri asupra Ucrainei, in care au…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP. ‘In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…

- Al doilea atac cu rachete al Rusiei asupra Kievului din aceasta saptamana a ranit cel puțin 53 de persoane, iar mai multe case și un spital de copii au fost avariate, au declarat oficialii ucraineni, in timp ce președintele Volodymyr Zelenskiy a pledat la Washington pentru mai mult ajutor pentru țara…

- Patru persoane au murit și cinci au fost ranite in timpul unui bombardament rusesc asupra regiunii Herson, potrivit Sky News. Oficialii ucrainenii au spus ca, joi, patru persoane au fost ucise și cinci au fost ranite in bombardamentele rusești asupra regiunii de sud a Ucrainei, Herson. Rușii au bombardat…