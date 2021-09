Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de civili au fost uciși de talibani in Valea Panjshir, unde islamiștii au reușit sa elimine cea mai mare parte a opoziției armate, transmite BBC, care precizeaza ca a avut acces la imagini și marturii care atesta omorurile.

- Talibanii au declarat victoria asupra provinciei Panjshir, din nord-estul capitalei Kabul, ultima regiune a Afganistanului care nu era sub controlul lor. Gruparea a postat online imagini cu luptatorii care au ridicat steagul taliban in fața biroului guvernatorului provinciei, relateaza BBC.

- Talibanii s-au confruntat, luni seara, cu luptatorii Frontului Național de Rezistența din Afganistan regrupați in Valea Panjshir, singurul teritoriu din țara ramas necucerit de talibani. Potrivit Reuters, cel puțin opt talibani au fost uciși.

- Cel putin 13 soldati americani si 90 de oameni, intre care 28 de talibani, au fost ucisi de cele doua explozii care au avut loc joi seara in apropierea aeroportului din Kabul si care au fost revendicate de organizatia terorista Stat Islamic, potrivit BBC. Talibanii au spus ca au pierdut in…

- Rezistenta impotriva talibanilor in Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, "nu va inceta", a afirmat unul dintre liderii acesteia, Ahmad Massoud, fara a exclude totusi posibilitatea de a discuta cu noua guvernare a Afganistanului, relateaza France Presse. "Nu se pune problema de a inceta lupta.…

- Rezistenta impotriva talibanilor in Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, "nu va inceta", a afirmat unul dintre liderii acesteia, Ahmad Massoud, fara a exclude totusi posibilitatea de a discuta cu noua guvernare a Afganistanului, relateaza France Presse. "Nu se pune problema de a inceta…

- Ambasadele americana si britanica la Kabul au acuzat luni talibanii de faptul ca au ”masacrat zeci de civili” ca represalii, în districtul Spin Boldak, situat în sudul Afganistanului, pe care l-au cucerit la 14 iulie, relateaza AFP, potrivit News.ro.”Aceste crime sunt…

- Tanara de 20 de ani, una dintre victimele tragicului accident petrecut zilele trecute in Baia Mare , unde un șofer a intrat cu mașina intr-o stație de autobuz in care așteptau mai multe persoane, a murit la spital, potrivit VasileDale. Victima a decedat, luni noaptea, la spital, in urma unui stop cardio-respirator.…