- Pe masura ce criza Covid-19 se raspandeste in India, oxigenul a devenit una dintre cele mai rare marfuri, potrivit CNN. Sambata dimineata, un incendiu la un spital a provocat moartea a cel putin 16 pacienti si 2 infirmiere, anunta AFP. In New Delhi, oamenii asteapta ore intregi sa primeasca…

- UPDATE – Cel putin 82 de persoane au murit duminica dimineata intr-un incendiu care a distrus un spital din Bagdad dedicat pacientilor bolnavi de COVID-19, potrivit unui nou bilant in crestere al acestei tragedii, informeaza AFP si dpa. Potrivit noului bilant, furnizat de Ministerul de Interne irakian,…

- Cel putin 22 de pacienti de la un spital cu profil COVID din India au murit, dupa ce au ramas fara oxigen, in urma unei defectiuni la rezervorul principal al institutiei. Incidentul a dus la o scurgere masiva a vaporilor din cisterna.

- Incendiul s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in centrul comercial din zona Bhandup.Focul s-a raspandit și a cuprins și un spital din apropiere, in care erau internați 78 de pacienți Covid-19. Potrivit autoritaților, 68 au fost evacuați, dar, din nefecire, zece nu au mai putut fi salvați. Cauzele…

