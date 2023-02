Cel mai valoros scriitor român a fost respins de Academie. În ultimii ani a fost creditat cu șanse la Nobel Propunerea ca Mircea Cartarescu, unul dintre cei mai valoroși autori romani contemporani, sa fie acceptat in Academia Romana a primit doar doua voturi, fiind respinsa. Premiat de Academia Romana in 1989, decorat cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Mare Ofițer (2006) de catre Președintele Romaniei, Cartarescu este creditat in ultimii ani cu șanse reale la Premiul Nobel pentru literatura. Autorul este deja laureatul a zeci de premii internaționale, printre cele mai recente fiind Premiul „Thomas Mann” pentru literatura (2018), Premio Formentor de las Letras (2018) sau Premiul FIL de Literatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

