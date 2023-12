Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul ISU București - Ilfov intervin marți noaptea pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un centru comercial de pe Calea Vacarești, din Sectorul 4 al Capitalei. Oamenii care se aflau la cinematograf au fost evacuați.

- Astazi, la ora 18:00, se aprind luminile de sarbatori in centrul Capitalei. Se deschide și targul de Craciun din Piața Constituției, informeaza Rador Radio Romania.A fost amplasat un brad de 30 de metri și peste 130 de casuțe ale meșteșugarilor, creatorilor urbani și producatorilor locali de preparate…

- Se numara zilele pana cand vom circula pe cel mai nou pasaj rutier suprateran din Capitala. Cu o lungime de aproximativ 700 de metri, cu doua benzi de circulație pe fiecare sens și cu sistem de iluminat de tip Vortex, ultramodern, Pasajul Europa Unita din Sectorul 4 se va ”duela”, la capitolul design…

- Mai mulți locuitori din Sectorul 1 al Capitalei o acuza pe Clotilde Armand ca vrea sa faca lucrari de reabilitare pe strada Dumitru Zosima care nu are nevoie de reparatii.Oamenii au iesit in strada sa isi strige nemultumirea si au inceput sa stranga semnaturi pentru sistarea lucrarilor. Ba…

- Un barbat de 45 de ani, care figura ca urmarit internațional in Austria din cauza unui mandat european de arestare emis pe numele lui in urma cu doi ani, a fost prins de polițiști in Sectorul 5 al Capitalei.

- Un aeroport nou va fi construit in zona de sud a Bucureștiului, printr-un proiect care va fi derulat de Primaria Sectorului 4 si Consiliul Judetean Giurgiu, a declarat edilul Daniel Baluta. “Astazi am batut in cuie, impreuna cu presedintele Consiliului Judetean Giurgiu, cel mai nou proiect de infrastructura…

- Daniel Baluța a anuntat faptul ca, impreuna cu Consiliul Judetean Giurgiu, Sectorul 4 pregateste construirea unui aeroport international in zona de sud a Capitalei. “Tot astazi, de ziua Bucurestiului, trebuie sa fac un alt anunt important. Nu este o gluma, ci un lucru cat se poate de serios. Impreuna…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, cu ocazia Zilei Pompierilor din Romania, ca acestia intervin de multe ori in situatii limita, rezolvand probleme, dar ca acele interventii nu constituie subiectul unor stiri.