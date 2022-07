Cel mai simplu mod prin care elimini zgârieturile fine de pe mașină Cel mai simplu mod prin care elimini zgarieturile fine de pe mașina. Daca ți s-a zgariat mașina, iar zgarietura este una foarte puțin adanca, poți rezolva problema și fara a face o vizita la service. Una dintre cele mai simple metode este cea cu pasta de dinți. Aceasta este abraziva la fel ca un șmirghel cu granulație de 3.000 și de asemenea, poate lustrui mașina. O alta alternativa este șmirghelul cu granulație de 3.000. La acesta se mai adauga și o mașina de gaurit portabila sau o unitate cu dubla acțiune de lustruite, pe care o poți gasi la orice magazin auto. Pașii sunt foarte simpli. Primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana de curand romanii apelau la instalațiile GPL pentru a reduce costurile de carburanți. Contra unor sume de bani, aceștia iși instalau sisteme omologate, consumul fiind vizibil mult mai mic. Vazand in asta o oportunitate, o parte din producatorii auto au optat pentru a instala direct din fabrica…

- Calcarul de pe rezistența de incalzire a mașinii de spalat rufe se formeaza, de obicei, datorita cantitații mari de saruri de magneziu, dar și din cauza calciului care se dizolva in apa. La acest lucru contribuie, de asemenea, și apa care conține particule mici de rugina. Iata cum elimini calcarul din…

- Laurette Attindehou face ce face și se intoarce la mașina sa preferata. Ea a intrat iar in posesia unui splendid exemplar al marcii Range Rover, cea la care ține foarte mult. Mai ales dupa accidentul de mașina in care a fost implicata la finele lunii martie, atunci cand autovehiculul cu care se deplasa…

- Ce sa faci daca ți se ridica numerele de la mașina in Grecia. Una dintre cele mai cautate destinații de vacanța din lume este Grecia. Insulele sale sunt celebre la nivel global, atragand in fiecare an milioane de vizitatori de toate naționalitațile. Cu nenumaratele sale insule, oameni prietenoși, gastronomie…

- Vești importante pentru șoferii din Europa. Ca un prim pas important in domeniul securitații, automobilele vor fi nevoite sa poarte la bord, prin lege, o cutie neagra, precum avioanele. Implementarea acestuia se va face in doua etape. Iata tot ce trebuie sa știi despre aceasta decizie. Mașinile vor…

- O clujeanca a cerut ajutorul comunitații clujene prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, dupa ce a fost contactata de mai multe studente din Cluj-Napoca in privința unui barbat dubios din oraș care le harțuiește și care a fost observat des dand tarcoale pe langa camine, in special pe…

- Registrul Auto Roman iși asuma rolul de consultant tehnic in materie de achiziții auto și anunța ca poate verifica, incepand de joi, mașinile pe care romanii intenționeaza sa le cumpere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Accident grav pe o trecere de pietoni din Tecuci, județul Galați. Doua adolescente au fost lovite de o mașina in timp ce traversau strada. Atenție, sunt informații care va pot afecta emoțional. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona.