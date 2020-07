Stiri pe aceeasi tema

- Pasapoartele japoneze ofera acces la cel mai mare numar de destinatii din lume fara viza, potrivit clasamentului Passport Index al firmei britanice de avocatura Henley & Partners, citat miercuri de dpa.Persoanele cu pasaport japonez pot intra in 191 de tari fara viza sau sa primeasca viza…

- Mai exact, persoanele care intra in tara prin fluxul de sosiri al Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti au la dispozitie, incepand de vineri, un chestionar on-line pentru completarea electronica a declaratiei epidemiologice. Aceasta masura este necesara pentru limitarea raspandirii virusului…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, luni seara, ca studiul national care va demara din 1 iunie ne poate releva starea de imunizare a populatiei si se va face prin regiuni. Ministru precizeaza ca, daca avem o populatie foarte putin imunizata, putem sa ne asteptam la un al doilea val foarte puternic.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Ministrul Marcel Vela a anuntat, luni, o noua ordonanta militara, mentionata si de presedintele Klaus Iohannis. Ea are prevederi referitoare la noul interval orar in care persoanele de peste 65 de ani vor putea sa iasa afara din casa, interval care a fost prelungit, dar…

- Primarul general a mentionat ca specialiștii de la Institutul Matei Balș au trecut pe un document "o serie de masuri posibile, in funcție de scenariul in care intra țara noastra, in funcție de numarul persoanelor contaminate, de gravitatea acestora și de evoluția pandemiei in Romania, la fel cum…

- Un al doilea val de infectari cu noul coronavirus, asteptat sa loveasca Statele Unite iarna urmatoare, cel mai probabil la inceputul sezonului de gripa, ar putea fi mai grav decat primul, a avertizat marti directorul Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC).…