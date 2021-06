Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul meteo a avut loc miercuri, 16 iunie, cand Tulcea s-a aflat sub incidența unui cod portocaliu de precipitații și vant puternic, relateaza Digi24 . Doua tornade de mici dimensiuni s-au produs in orașul Babadag din județul Tulcea, la trei zile dupa ce un fenomen similar a avut loc in comuna Corbu,…

- „Nu au acordat suficienta atenție bullying-ului pentru ca exista o predispoziție de a lua lucrurile in ușor”, a descris ministrul Sorin Cimpeanu modul in care intervin reprezentanții școlilor in cazurile in care elevii sunt agresați de alți adolescenți. Reacția ministrului vine dupa ce la Timișoara…

- Specialistii in investigatii corporate organizeaza, joi, la Bucuresti, primul Summit antifrauda din Romania, la care sunt asteptati sa participe reprezentanti ai autoritatilor si asociatiilor de profil. "Fenomenul fraudei in Romania nu este unul nou. Ce este nou, in schimb, este faptul…

- Populatia urbana va creste in 15 state membre UE, in perioada 2019-2050, si va scadea in noua state membre, inclusiv in Romania, arata cele mai recente prognoze ale evolutiilor demografice la nivelul tarilor UE publicate joi de Eurostat. In fruntea statelor membre care sunt preconizate sa…

- Valerie Ciolos-Villemin, soția lui Dacian Cioloș, care a spus de mai multe ori ca nu se vaccineaza, dar ii indeamna pe alții sa o faca, ataca Romania pentru deciziile luate de partidul din care soțul sau face parte. Concret, Valerie Ciolos-Villemin este deranjata ca a trebuit sa intre in carantina…

- Specialiștii echipei de cercetare a Grupului MedLife anunța ca un intreg lot de 92 de probe, analizat in aceasta etapa a studiului de secvențiere, conține tulpina B.1.1.7, originara din Marea Britanie. Probele au fost selectate in mod aleatoriu și potrivit raportului, provin din urmatoarele județe:…

- Dupa multe saptamani cu frig, cand am avut inclusiv ninsoare in București și la campie, nu doar la munte, de cateva zile, primavara arata cum iși intra in drepturi. In aprilie, se anunța temperaturi normale pentru perioada in care ne aflam, chiar mai ridicate in partea de vest, dar nu scapam de precipitații.…

- Selectionata Macedoniei de Nord, invinsa recent de Romania cu 3-2 la Bucuresti, a produs o surpriza uriasa, miercuri seara, prin victoria cu 2-1 in fata echipei Germaniei, la Duisburg, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022.