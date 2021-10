Cel mai nou accesoriu Apple este o cârpă Fara sa fie prezentata cu surle si trambite, noua carpa oficiala Apple nu vine cu vreun concept revolutionar sau design inovator, insa poarta logo-ul companiei si este facuta din materiale non abrazive nespecificate. Carpa va fi vanduta separat si va costa 19 dolari. Dincolo de logo, nu este clar in ce fel difera carpa Apple de orice alta carpa din microfibre, pentru a justifica pretul. Este probabil prima carpa creata vreodata care este insotita de o lunga lista de produse compatibile. Apple listeaza, pe site-ul oficial, o multime de iPhone-uri, iPad-uri si alte produse ale companiei cu care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul oficial al unui iPhone 13 Pro (128 GB) va fi in Romania de 5 699 de lei. La fel ca in anul precedent, cumparatorii nu vor gasi in cutie nici incarcator și nici caști. Singura excepție este Franța, unde legea obliga compania Apple sa includa caști.Potrivit celor mai recente date INS, salariul…

- ​Pe 5 octombrie se împlinesc 10 ani de la moartea lui Steve Jobs din cauza cancerului la pancreas. Compania pe care a fondat-o, Apple, a crescut mult de atunci: capitalizarea este de 7 ori mai mare și veniturile, dar și numarul de angajați, aproape ca s-au triplat. Apple este o super-mașina de…

- Apple nu este un dezvoltator al jocurilor, insa de cand produce, castiga de pe urma acestora mai multi bani decat unii dintre marii dezvoltatori de jocuri la un loc. Procesul dintre Apple si Epic, incheiat cu victoria de etapa a producatorului iPhone-ului, a scos la iveala cat de multi bani castiga…

- Apple Inc a lansat marti iPhone 13 si noul iPad mini, extinzand conectivitatea 5G si avand cipuri mai rapide si camere mai performante, fara a majora pretul telefonului, transmit Xinhua si Reuters.

- Tim Cook, directorul executiv al Apple, a primit mai mult de cinci milioane de acțiuni la gigantul tehnologic, intrucat a implinit zece ani in funcție, scrie BBC, relateaza Mediafax. O informare a companiei pentru Securities and Exchange Commission (SEC) arata ca șeful companiei a vandut majoritatea…

- Tim Cook, CEO-ul Apple, va colecta saptamâna aceasta a zecea și ultima tranșa a pachetului financiar pe care compania i l-a oferit în urma cu un deceniu pentru a prelua conducerea companiei de la Steve Jobs, relateaza Forbes.Pachetul este alcatuit din aproximativ 5 milioane de acțiuni…

- Antreprenorul american Ryan Cohen a obținut un randament de aproximativ 2.400% de pe urma investiției pe care a facut-o în urma cu 8 luni în acțiunile GameStop, acestea ajungând sa valoreze aproape doua miliarde de dolari, relateaza Markets Insider.Cohen, cofondator al companiei…

- Apple a raportat marti rezultate solide pentru trimestrul al treilea, depasind cu mult asteptarile analistilor. Toate produsele importante ale Apple au consemnat un avans al vanzarilor de peste 12%, in termeni anuali, iar in cazul iPhone-urilor cresterea a fost de aproape 50%, la 39,57 miliarde de…