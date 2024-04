Apple „omoară” unul dintre cele mai slabe produse din istoria companiei O veste neașteptata vine de pe X, acolo unde leakerul Kosutami spune ca Apple a incetat producția huselor FineWoven pentru iPhone și a brațarilor pentru Apple Watch din cauza durabilitații scazute. Acestea erau poate cele mai slabe produse lansate de Apple vreodata, fiind extrem de perisabile intr-un timp foarte scurt. Principala problema cu husa a fost la cat de uzata arata dupa o perioada scurta de timp. Iar pentru cei 59 de dolari pe care Apple ii cere pentru husa, poți gasi cu lejeritate una la jumatate din preț, care sa faca o treaba mai buna in a proteja iPhone-ul și care sa arate mai bine.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

