Cel mai mare robot din lume, realizat de trei români. Face într-o zi ce ar face un om într-un an Un robot de ultima generatie este folosit intr-un depozit de langa Bucuresti pentru a face inventarul. Tehnologia este dezvoltata de un grup de romani care au pornit afacerea in Anglia. Acum, inventia lor este ceruta de companii din intreaga lume. Robotul este folosit pentru a face inventarul in marile depozite. O munca ce ar dura chiar și un an daca este facuta manual, e realizata intr-o singura zi cu ajutorul tehnologiei. Adrian Negoița, unul dintre inventatori: „Robotul pleaca din statia de incarcare si ia camera cu camera si scaneaza fiecare alee individual, iar cand ajunge la punctul de pornire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

