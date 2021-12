Stiri pe aceeasi tema

- 60 de persoane suspecte in cel mai mare focar de Omicron din Europa! Toți sunt vaccinați! Norvegia a anunțat noi restricții contra raspandirii Covid-19 in Oslo și in regiunea din jur, dupa izbucnirea unui focar de infecții ce a pornit de la o petrecere de Craciun, transmite Euronews . Un caz de infecție…

- Norvegia ar putea deveni focar de Omicron, dupa ce peste 60 de persoane au fost testate pozitiv, in urma unei petreceri de Craciun la o companie de energie. Un singur caz de Omicron a fost confirmat, iar ceilalți participanți sunt ținuți sub observație. Autoritațile norvegiene susțin ca toți cei 120…

- Jandarmeria olandeza a anunțat ca a arestat pe aeroportul Schiphol din Amsterdam un cuplu fugar dintr-un hotel destinat pasagerilor pozitivi la Covid-19, veniți din Africa de Sud, plasați in carantina, transmite AFP. Incidentul a survenit dupa anunțul autoritaților olandeze ca 13 persoane, din 61 testate…

- Mii de persoane au protestat duminica la Praga impotriva restrictiilor antiepidemice, in timp ce multe spitale din Republica Ceha au suspendat interventiile care nu sunt urgente pentru a face fata uneia dintre cele mai ridicate rate din lume a inmultirii cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. Adunati…

- Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, care a precizat ca nu vor fi impuse in urmatoarea luna carantina sau restricții de circulație, limitarea deplasarilor sau inchiderea magazinelor, pentru ca rata de vaccinare anti-COVID-19 este una din cele mai bune din lume - „aproape 90% din populatia adulta…

- Austria plaseaza in carantina, incepand de luni, persoanele care nu s-au vaccinat impotriva coronavirusului, in incercarea de a face fata cresterii numarului de infectii la niveluri record, a anuntat duminica cancelarul austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters. „Trebuie sa crestem rata vaccinarilor.…

- Germania a inregistrat, joi, un numar record de infectari cu COVID-19 - 33.949 de cazuri noi in 24 de ore, a anuntat Institutul Robert Koch, relateaza AFP, citat de Agerpres .Numarul record anterior a fost atins pe 18 decembrie 2020, cu 33.777 de noi infectari.In total, peste 4,6 milioane de persoane…

- In cadrul unei conferințe de presa online, joi, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și-a exprimat ingrijorarea in privința ritmului de transmitere a virusului in Europa. Potrivit OMS, daca Europa ramane pe aceasta traiectorie ar putea inregistra inca o jumatate de milion de decese din cauza Covid-19…