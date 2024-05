Stablecoins pe infrastructura Bitcoin, tot mai aproape de realitate (analiză) Bitcoin nu a reușit sa se consolideze pe baza impulsului din saptamana precedenta, prețul nu a trecut de nivelul maxim atins recent, de 66.800 de dolari. In schimb, am asistat la o scadere spre pragul de 60.000 de dolari, prag care a fost pus la incercare in numeroase ocazii incepand cu luna martie. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

