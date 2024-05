Se schimbă legea pentru şoferi. În ce condiţii rămân conducătorii auto 10 ani fără permis sau fac închisoare 15-25 ani Legea devine mai dura pentru soferii care se urca bauti la volan. Camera Deputaților a votat marți un proiect de lege care permite instanțelor sa suspende pentru zece ani permisul șoferilor care sunt prinși bauți sau drogați la volan, chiar daca nu au provocat un accident. Camera Deputaților e decizionala, și proiectul merge acum la […] The post Se schimba legea pentru soferi. In ce conditii raman conducatorii auto 10 ani fara permis sau fac inchisoare 15-25 ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Oricine este depistat in trafic, la volan, conducand sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, va primi, pe langa condamnare si interdictia de a mai conduce un vehicul pana la 10 ani.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc care prevede ca soferii prinsi bauti sau drogati la volan vor ramane 10 ani fara permis auto.

