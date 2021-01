Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un declin puternic al vanzarilor de autovehicule noi, cu 21,8% mai mic in 2020, fața de anul anterior. Nici Europa nu sta mai bine, avand o scadere de 24,3%, ajungand doar la 11,96...

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 24,3% anul trecut, la 11,96 milioane, cel mai sever declin anual de cand se publica aceste date, in timp ce Romania a raportat o diminuare cu 21,8%, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 24,3% anul trecut, la 11,96 milioane, cel mai sever declin anual de cand se publica aceste date, in timp ce Romania a raportat o diminuare cu 21,8%, arata datele publicate marti de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA),…

- Potrivit celui mai recent raport privind perspectivele economiei mondiale publicat, marti, de Banca Mondiala, economia Romaniei s-a contractat cu 5% in 2020. Datele din octombrie indicau o scadere a PIB-ului de 5,7%.Creșterea economica va continua și in 2022, cand va accelera la 4,1%. In ceea ce privește…

- Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, atrage atenția ca testarea antigen a ajuns un fenomen in Romania. Astfel, oamenii care știu ca sunt bolnavi se testeaza cu antigen și nu mai vin la spital pentru confirmare, ceea ce influențeaza realitatea privind transmiterea comunitara a virusului,…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate

- O retea internationala de trafic de droguri a fost destructurata in urma unei actiuni de amploare a Europol, derulata in mai multe tari. Suspectii traficau anual 45 de tone de cocaina pe care o trimiteau din Brazilia, in porturi din Europa, inclusiv la Constanta. Reteaua castiga 100 de milioane de euro…

- In timp ce restricțiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au provocat o scadere de 7% a vanzarilor de autovehicule pe piața europeana in luna octombrie, Romania a inregistrat o creștere de 17,6%, cel...